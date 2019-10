I sogni sono desideri reconditi che a volte possono anche fare soffrire. Paulo Dybala, con la rete realizzata nel match tra Inter e Juventus, decisiva per la vittoria finale degli uomini di Sarri a Milano, ha fatto gioire chi in estate lo criticava e ne chiedeva la cessione e gelato gli entusiasmi di chi sognava il suo arrivo e lo avrebbe accolto da protagonista: il bello del calcio è proprio quello di vedere in pochi mesi completamente sovvertite la situazione e forse l'intera carriera di un calciatore, come accaduto alla Joya. Si è parlato molto infatti durante l'ultima sessione di mercato del possibile scambio tra l'argentino e Mauro Icardi, con i tifosi nerazzurri che sognavano in grande, dato che all'esterno del Suning Center ad Appiano Gentile era già in vendita la maglia di Dybala con il numero 21.



NO ALLO UNITED E ALLO SCAMBIO CON ICARDI, NONOSTANTE CONTE - Così non è andata, anzi: Maurito ha preso la via di Parigi, Dybala è rimasto a Torino nonostante la corte del Manchester United e le rimostranze di chi gli chiedeva di partire per lasciare posto a un nuovo innesto in attacco, tra cui persino l'opaco e abulico Lukaku di ieri sera. L'argentino della Juve era ritenuto perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte e pedina di scambio ideale per il separato in casa Icardi, ma soprattutto il compagno perfetto del centravanti di peso nel modulo del tecnico nerazzurro: decisiva la volontà del 10 bianconero, visto che da parte di Dybala non c'è mai stata un'apertura reale all'Inter, in accordo con l'entourage, non per motivazioni economiche ma per il legame stabilito con la tifoseria della Juventus, tanto da chiedere di non valutare altre piste italiane.



RINATO CON SARRI, A GENNAIO... - Così, nonostante un inizio di stagione non certo facile, Dybala è riuscito a guadagnare la fiducia di Maurizio Sarri, che lo ha lanciato da titolare proprio contro quella che sarebbe potuta essere la sua nuova squadra: da seconda punta al fianco di Ronaldo prima, da trequartista dietro a CR7 e Higuain poi, la Joya ha lasciato il segno sulla partita, con un gol fondamentale e tante giocate di classe, proprio dinnanzi a quel Conte che ne bramava l'arrivo. Rinato grazie anche all'intuizione di Sarri, che ora punta fortemente su di lui: ora le strategie del club bianconero sono cambiate, Dybala rimarrà in bianconero almeno fino a fine stagione.​





@AleDigio89