Dybala, il tecnico del Galatasaray conferma: "Tutti gli allenatori lo vorrebbero". Idee chiare sulla Roma

GETTY

Laè tornata oggi ad allenarsi in vista del big match del 29 dicembre contro il Milan (out solo Cristante).ha svolto l’intera sessione con il gruppo e non vuole pensare al mercato. Ha ribadito nuovamente la volontà di non voler lasciare la Capitale a gennaio ed è disposto a spalmare l’ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus. Continua il pressing delche sogna il grande colpo a gennaio. Dal 1 torna di nuovo attiva la clausola da 12 milioni valida per l’estero. Di Paulo ne ha parlato anche il mister del club turco.– Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato di: “Il suo valore non si può mettere in discussione. Tutti gli allenatori lo vogliono,”. Dopo l’incontro con Novel grosse novità non ce ne sono state e alcuni dirigenti del club turco preferiscono investire su altri giocatori. Per questo il Galatasaray ha messo gli occhi su Mikautadze: “Dobbiamo fare le cose di nascosto. Lo seguo da tre anni”.

– Paulo Dybala ha passato la Vigilia di Natale con la sua famiglia e diversi compagni di squadra. A casa sua per il ‘cenone’ erano presenti, Angeliño e Paredes. Mentre il giorno prima tutti i giocatori hanno partecipato alla festa per l’anniversario di matrimonio di. La squadra è unita e Dybala si sente parte integrante del dubbio. Ranieri lo vuole ancora nella Capitale e il futuro può ancora essere a tinte giallorosse.