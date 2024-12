Balzaretti sul futuro di Dybala: "Dipende da chi sarà il nuovo allenatore"

Getty Images

Federicoda gennaio tornerà alla Roma come dirigente dopo l’esperienza conclusa nel 2019. Ghisolfi e Ranieri lo hanno voluto fortemente per rinforzare lo scouting e avrà anche il ruolo di Loan Manager. Ieri è stato ospite nello studio di Dazn e dopo Monza-Juventus ha parlato anche del futuro di: “È il miglior mancino della Serie A. Il valore del giocatore è straordinario ed è unico. Giocatori con quella qualità sono rari. Se dobbiamo fare un ragionamento sul suo valore e sull’impatto che ha sulla squadra non ci sono dubbi. Il futuro? Va capito anche in base a chi sarà il nuovo allenatore». Balzaretti ha poi aggiunto: «La Roma ha ancora obiettivi importanti da raggiungere”. Continua il pressing del, ma Paulo vuole rimanere nella Capitale e non vuole lasciare la Roma a gennaio. È anche disposto a spalmare l’ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus, ma il procuratore non ha ancora ricevuto chiamate da Ghisolfi

- Durantesi parla anche del secondo penalty concesso ai giallorossi e Balzaretti non ha dubbi: “si mette davanti col corpo, il rigore ci può stare”. Dino Tommasi, Componente della Commisione Arbitri Nazionali, ha qualche dubbio: “Sono rigori che noi non vorremmo vedere. Il primo è netto”.