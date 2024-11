Dybala, inizio in salita tra infortuni e critiche social. Ma Ranieri lo 'coccola'

Paulo sì Paulo no. È sempre questo il dilemma sulle condizioni dell’argentino che oggi è tornato finalmente a lavorare parzialmente in gruppo. Domani Claudiocapirà quanti minuti ha nelle gambe. È un giocatore prezioso ma nessuno vuole correre rischi., però, rischia di saltare un’altra partita nonostante non abbiamo un infortunio specifico ma solo delle noie muscolari. Ranieri in conferenza stampa lo ha difeso: "Va aiutato per capire cosa ha"– Pauloda quando è alla Roma ha saltato 36 gare per infortuni. Un numero elevato per un giocatore fortissimo, ma estremamente fragile. L’ultimo problemino muscolare è quello accusato prima della partita contro il Bologna. Quest’anno oltre alla gara contro i rossoblù è rimasto fuori anche cole per precauzione nella gara col Venezia. Un inizio di stagione complicato dopo il quasi addio di agosto e il rifiuto improvviso alla ricca offerta dell’. Ha realizzato solamente due gol: non partiva così male dal 2020. Serve la miglior versione diper risalire la china. Inoltre, tiene banco la questione rinnovo. Ranieri non vuole sentir parlare di clausola e con altre 8 presenze da almeno 45’ scatta il prolungamento fino al 2026 con un aumento dell’ingaggio. Ma a giugno le strade potrebbero dividersi.

– Pauloè stato uno dei pochi calciatori a non esser finito al centro delle contestazioni all’Olimpico, ma sui social molti tifosi stanno iniziano a rumoreggiare. Troppi forfait per dei problemini muscolari che fanno storcere il naso a molti e l’eventuale prolungamento del contratto porterà il suo stipendio a 9 milioni di euro a stagione. Troppi secondo alcuni per un giocatore che salta diverse partite. Difficile comunque sentire qualche fischio nei suoi confronti. È il giocatore più forte della squadra e uno dei pochi che può far risalire lain classifica.