. La Juventus lo sa bene: la sua stagione fin qui è stata decisamente positiva, la Joya è tornata ad essere determinante e continua nel rendimento, la dirigenza bianconera è entusiasta e - come anticipato da Calciomercato.com - vuole mantenere l'impegno preso con l'entourage dell'argentino in estate:, è già stato avviato un dialogo che presto porterà le parti ad entrare nei dettagli dell'intesa- La questione non si pone sulla durata che sarà quindi quinquennale; Dybala attende riscontri sul tema, la Juventus entrerà nel vivo dei discorsi in merito nelle settimane che verranno per, Paulo lo sta meritando sul campo. Il vero nodo però è legato aiche già ad agosto scorso hanno rallentato il trasferimento di Dybala al Manchester United o al Tottenham che lo volevano;. Ma non preoccupa particolarmente la società che è convinta diperché c'è intenzione di blindare l'argentino. Di certo, non più di venderlo a cifre relativamente basse come pochi mesi fa.