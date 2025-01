Dybala, la presa in giro a Guendouzi dopo il derby: ecco cosa ha fatto

Getty Images

Lavince il derby e Paulosi prende la scena. Non solo in campo con le solite giocate da fuoriclasse, ma anche con gli sfottò verso. I due erano già stati protagonisti di un battibecco nel derby dell’anno scorso vinto dalla Roma 1-0. In quel caso l’argentino aveva mostrato al francese la coppa del mondo sui parastinchi per ricordare la finale del Mondiale dove i due si erano incontrati. Quest’anno, invece, ha fatto il segnomentre lui zero. Scaramucce da derby che hanno reso ancor di più incandescente il finale di gara che ha portato all’espulsione dinel finale

– E il futuro di? Lui ha ribadito che vuole rimanere nella Capitale e ha messo il Galatasaray alla porta. Proseguono i colloqui con l’agente che è atteso bella Capitale nei prossimi giorni. Anche Ghisolfi ne ha parlato: “Sì, parliamo con lui e con il suo procuratore. Siamo allineati. Paulo è importante per noi. Posso dire che non c'è niente di speciale, anche per lui stasera è importante e spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi". Il futuro di Dybala è ancora a tinte giallorosse. E questo con molta probabilità non è stato il suo ultimo derby.