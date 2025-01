Roma-Lazio, le pagelle di CM: Pellegrini rinasce, Koné è super. Romagnoli disastroso, Zaccagni delude

Getty Images

Lavince il derby 2-0 e inizia il 2025 col botto. Decisivi Pellegrini – che tornava dal 1’ in Serie A dopo oltre un mese – e Saelemaekers.– Il primo tiro arriva al 15’ ma non si fa sorprendere e blocca il tiro senza problemi. Poi ad inizio secondo tempo è attento su un destro pericoloso di Castellanos– Sente il derby in maniera particolare e lo aveva già detto nei scorsi giorni: “I fischi dei laziali mi piacciono”. Sempre preciso negli interventi e lotta come un leone. È il primo ad andare ad abbracciare Pellegrini dopo il gol.

– Professore in difesa e anche in fase di impostazione. Sbaglia pochissimo e dirige la difesa con classe ed esperienza. In settimana ha detto che non sa resterà il prossimo anno. La gara di questa sera è un segnale che la Roma non può stare senza di lui.– Un vero e proprio muro. Dalla sua parte si passa poche volte ed è sempre pronto a murare i tentativi degli avversari.– Sulla destra ormai c’è sempre lui e non tradisce le attese. Al 18’ trova il raddoppio dopo una bella sgroppata sulla fascia. Nuno Tavares resta comunque un cliente scomodo ed è costretto a spendere un giallo (dal 67’: ci mette del suo per difendere il risultato)

– Dopo due minuti scalda il derby e impegna subito Provedel che con una bella parata gli nega il gol. È il padrone assoluto del centrocampo e non lascia scampo a Rovella.– Fino a due mesi fa questo derby probabilmente avrebbe potuto vederlo o in panchina o già a Buenos Aires. Ma le cose sono cambiate ed è imprescindibile in mezzo al campo. Tanti recuperi in mezzo al campo e ci mette le grinta quando serve.– Corre su e giù per la fascia sinistra ed è sempre una spina sul fianco per la difesa biancoceleste. Nella ripresa trova Pellegrini da solo in area, ma il capitano giallorosso non trova la doppietta. È provvidenziale anche in difesa con una diagonale difensiva che ferma il contropiede di Tavares

– Come un direttore d’orchestra dirige le manovre offensive della Roma. Da un suo passaggio per Saelemaekers. Poi fa ammonire tre giocatori della Lazio. Esce stremato a un quarto d’ora dalla fine (dal 73’ Baldanzi 6,5: entra bene in partita)– Titolare a sorpresa e sblocca il derby con una perla sotto al sette. Nella ripresa ha la palla della doppietta ma Provedel lo ferma. Alza bandiera bianca a quasi 20 minuti dal termine (dal 67’6)– Lotta e fa a sportellate per gran parte della partita. E l’azione del secondo parte da una sua bella iniziativa (dal 73’ Shomurodov 6)

Allenatore:8 – È l’uomo dei derby e lo dimostra ancora una volta. La Roma indirizza bene la partita e poi si difende. Perfetto Sir Claudio anche nelle scelte con la sorpresa Pellegrini.: sul destro di Pellegrini non ci arriva. Sul 2-0 di Saelemakers invece poteva respingere meglio.: si propone spesso sfruttando lo spazio che la Roma concede sul suo lato. Tra i pochi a salvarsi nei disastri difensivi. (dal 34's.t. Lazzari sv)concede troppo spazio a Pellegrini in occasione dell'1-0. Fatica in marcatura su Dobvick.

Romagnoli 4:: sul gol del vantaggio della Roma dà le spalle a Pellegrini senza una ragione. Male anche nel tentativo di anticipo su Dobvick nell'azione del 2-0.spinge tanto nei primi minuti ma la benzina e, soprattutto, il fosforo nel cervello si esauriscono troppo presto. (dal 44's.t. Noslin sv)per vie centrali la Roma ha vita troppo facile. Il suo filtro funziona poco sulle ripartenze avversarie.Dybala lo fa ballare parecchio in quella zona di campo. In una partita chiusa e compassata non è riuscito a dare il cambio di passo.

fatica a trovare la posizione giusta. Tra le linee non trova quasi mai tempi e spazi per scardinare la difesa bassa della Roma. (dal 1's.t. Dia 6: dà tutt'altro peso all'attacco con la sua presenza. Con lui il baricentro della Lazio sale parecchio)la Roma concede spazio dal suo lato, lui prova a sfruttarlo ma senza la cattiveria che sarebbe necessaria in queste partite. (dal 1's.t. Tchaouna 6: sfortunato in avvio di ripresa quando colpisce male il pallone che poteva riaprire il match. Comunque positivo il suo impatto sulla gara.): si muove tanto ma di palloni giocabili ne ha davvero pochi. Non riesce a pungere e alla lunga si innervosisce.

: soffre l'aggressività di Mancini. Da veterano dovrebbe caricarsi lui la squadra sulle spalle nelle difficoltà di queste gare; la sua azione invece è spesso inconcludente. (dal 44's.t. Luca Pellegrini sv): Ranieri costringe la Lazio a snaturarsi. Attaccanti imbrigliati tra le linee e squadra che non riesce a sviluppare il gioco in verticale sulle fasce. Paga l'inesperienza di tanti suoi uomini in partite come questa. Giallorossi più sul pezzo su tutti i palloni.