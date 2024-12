Dybala-Roma: addio a gennaio? Fra il rinnovo e la sua idea sul Galatasaray

Paulopuò salutare la Roma. Dopo esserci andat vicinissimo questa estate con la ricca offerta dell’Al Qadsiah da 75 milioni in tre anni, ora si è fatto avanti il. Ieri c’è stato un incontro tra l’agente Novel e il club turco che lo segue da due anni.– Secondo quanto filtra dall’entourage del calciatore non vorrebbe lasciare la Roma a gennaio, ma nella rivoluzione annunciata daipuò finirci in mezzo. Si trova bene nella Capitale, ma qualcosa si è rotto con la società e non si sente più al centro del progetto da questa estate. Quindi Paulo ascolterà l’offerta del Galatasaray che è pronto a mettere sul piatto circa 8 milioni a stagione e un indennizzo economico alla. Ritroverebbe Mourinho ma dalla parte opposta di Istanbul e giocherebbe con una squadra composta da grandi giocatori come Mertens e Osimhen. Le parti sono in contatto e nelle prossime ore un intermediario del club turco (Gardi) parlerà con i giallorossi. Dybala è allettato dalla proposta poiché giocherebbe in Europa League e non perderebbe del tutto la nazionale argentina. Uno dei motivi per il quale ad agosto 'no' all'Arabia Saudita. Domani contro la Sampdoria patirà sicuramente dalla panchina.

– Il contratto diè in scadenza a giugno del 2025, ma il rinnovo automatico fino al 2026 scatterà al 55% delle presenze stagionali da almeno 45’. Al momento ne mancano 7, ma con la Roma ancora impegnata su tre fronti il numero può cambiare. Oltre al prolungamento è previsto anche un aumento dell’ingaggio che arriverebbe a 9 milioni bonus compresi. Una cifra considerata troppo alta dai. Inoltre, la Roma non ha mai chiamato né lui né il suo staff per spalmare l'ingaggio e di certo vorrebbe evitare l’auto rinnovo. Claudio Ranieri nella sua prima conferenza aveva detto: "Faccio come mi pare. Non esistono clausole". Ma ora l’avventura di Paulo nella Capitale rischia di terminare prima del previsto.