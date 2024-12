Ranieri-Sampdoria, un ritorno sfiorato due volte. Osti racconta: "Genova ce l'ha nel cuore"

Getty Images

Domani sera Claudiotroverà di fronte a sé un pezzo del suo passato da allenatore. Il tecnico dellaaffronterà in Coppa Italia la, con cui il mister capitolino di recente aveva vissuto un'esperienza estremamente positiva. Di recente Ranieri ha dichiarato che, dopo il ritiro, sarebbe tornato ad allenare soltanto per il Cagliari e per la Roma: "e" ha detto Carlo. L'ex ds della Samp lo aveva voluto espressamente nel 2019, quando Ranieri subentrò a Di Francesco alla guida del club doriano.

L'anno dopo, Ranieri salvò la Samp "Con quei 52 punti annunciati da lui, fortemente voluti e ottenuti" ricorda poi Osti. A fine anno, il tecnico del Testaccio salutò la Samp per "divergenze con la proprietà". "Alla Samp si rivelò l'uomo giusto al momento giusto, fece un grandissimo lavoro" aggiunge Osti. ". È leale, piacevole fuori dal campo, con lui ho instaurato un ottimo rapporto. E poi da tecnico ha questa credibilità data dal suo storico, un'autorevolezza naturale, non ha bisogno di urlare, è amato e stimato da tutti i giocatori, è abile psicologo".

Il Secolo XIX racconta anche un retroscena, relativo ad un possibile doppio ritorno di Ranieri alla Samp. La prima volta fu dopol'anno della retrocessione, quando poi i blucerchiati decisero di tentare con Stankovic. Il mister romano andò al Cagliari, salvando i rossoblu. La seconda volta invece risale a quest'anno, e al, quando la società di Manfredi ha effettuato un sondaggio per l'allenatore ormai tecnicamente in pensione, almeno sino alla chiamata della Roma.