Dybala si allena con Pogba: "La Serie A ti aspetta, amico"

L'attaccante argentino della Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che lo ritrae con il centrocampista francese, sue ex compagno ai tempi della Juventus.- I due si sono allenati insieme in vista della prossima stagione, con loro anche la star brasiliana Iran Ferreira (meglio noto come Luva de Pedreiro con il suo grido di battaglia "Receba!"), e la Joya ha testimoniato tutto su Instagram. Con un messaggio che ha scatenato la fantasia dei follower: "".

- Pogba d'altronde è ancora senza squadra, libero dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla. Il centrocampista francese classe 1993 ha voglia di tornare a giocare a calcio dopo il(ridotta da quattro anni a 18 mesi) e cerca la giusta squadra per rimettersi in corsa. Il Polpo sta valutando diverse proposte provenienti da Europa, MLS e Arabia Saudita e, secondo la stampa francese, nelle scorse ore è stato proposto al. Pogba, che non gioca una partita ufficiale da settembre 2023, si allena da solo e vuole prendere tutto il tempo per prendere la decisione migliore, poiché considera la prossima destinazione cruciale per la propria carriera e per la famiglia".