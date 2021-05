Il futuro di Edin Dzeko resta da decifrare con un contratto particolarmente oneroso, pari a 7,5 milioni stagionali, fino al 30 giugno 2022. Per l'attaccante bosniaco potrebbero aprirsi le porte degli Stati Uniti, come scrivono diversi media del suo paese dove si riporta come sia "vicino all'accordo con i Los Angeles Galaxy", club dove hanno militato, tra gli altri, Ibrahimovic e Beckham. Decisivo sarebbe il pressing della moglie che ha una casa proprio a Los Angeles, ma l'attaccante vuole prima parlare con Mourinho e poi decidere il suof uturo.