Edin Dzeko e il Milan, a volte ritornano. Perché già un anno fa la coppia Fassone-Mirabelli ha dato la caccia al centravanti della Roma, autentico pallino della dirigenza rossonera che lo avrebbe voluto con sé per questa stagione. Niente di fatto, Dzeko ha scelto di restare nella Capitale proprio come ribadito in seguito quando il Chelsea è andato vicinissimo dal definire il suo acquisto a gennaio scorso. E solo poche settimane fa il Milan ha fatto un nuovo sondaggio concreto per Dzeko; ma anche questa volta si è ritrovato davanti un muro. Anche perché adesso le limitazioni dell'Uefa avrebbero imposto al Milan di frenare, ma non solo.



NO, GRAZIE - L'entourage di Dzeko ha riportato il nuovo interesse rossonero per Edin. Ma la risposta del giocatore è stata chiara: no, grazie. Perché il bosniaco vuole rimanere ancora alla Roma, ha ricevuto diverse offerte ma deciso di restare anche per la prossima stagione. Un'idea promossa dal ds Monchi: lo spagnolo infatti ha promesso a Dzeko di puntare ancora su di lui per l'anno che verrà, la Roma non avrà più intenzione di venderlo né bisogno dopo gli incassi Champions. Solo se arrivasse un'offerta che convincesse Dzeko, dalla dirigenza giallorossa aprirebbero alla cessione. Ma ad oggi Edin non è convinto dal Milan, le vicende con l'Uefa hanno fatto il resto, tutto bloccato. Edin vuole giocarsi ancora la Champions nella Capitale. Con buona pace di Fassone e Mirabelli...