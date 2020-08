È diventato il punto di riferimento di compagni e tifosi, ma oggi il futuro di Edin Dzeko alla Roma è diventato assai incerto. A quasi 35 anni il bosniaco non disdegnerebbe una nuova avventura e libererebbe la società da un corposo ingaggio. Tutti elementi che danno un fortissima spinta alla Juventus: l’attaccante, spiega Agipronews, è in cima alla lista di Andrea Pirlo e anche per i betting analyst i bianconeri sono la prima alternativa alla Roma, con i bookies che quotano a 2,75 il passaggio di Dzeko alla Juve. E se la società giallorossa al momento resiste a 1,50, in tabellone c’è da tenere d’occhio anche la "minaccia" Inter, già lo scorso anno a caccia del giocatore. Per i nerazzurri l’offerta è comunque più alta, a 7,50, mentre in doppia cifra spunta anche il ritorno in Premier con Manchester United (20,00), Everton e Newcastle (entrambi a 25,00).