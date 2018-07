Un post condiviso da Milan Škriniar (@milanskriniar) in data: Lug 8, 2018 at 7:40 PDT

I raduni e i ritiri stanno per iniziare e i tifosi si assiepano fuori dalle varie sedi in cerca di autografi, foto, ma non solo. Il modo per vedere i beniamini, per caricarli in vista della stagione: è ciò che succederà anche ad Appiano Gentile, dove lunedì si presenteranno i primi giocatori in vista della partenza della nuova stagione. Tra questi ci sarà anche, che ha postato su Instagram una foto di ritorno dalle vacanze con le valigie in mano.