L’Inter di Conte cerca nuovi codici, altre certezze su cui sostenersi. L’Europa League è alla prossima curva, ancora due partite di campionato e poi i nerazzurri torneranno a calcare palcoscenici internazionali e se il bravo medico è quello che riconosce immediatamente i sintomi, il bravo allenatore deve essere altrettanto tempestivo nel non trascurare campanelli d’allarme che molto possono dire sull’attualità.



LAUTARO IN CRISI - L’Inter di Conte non può rischiare, specie in partita secca. Il campionato racconta che Lautaro Martinez è forse nel momento più complesso della sua carriera, mentre Lukaku e Sanchez viaggiano a pieni giri. Contro il Genoa il belga è stato punto di riferimento, mentre il cileno, subentrante (proprio al posto di Lautaro), ha offerto la scossa che serviva per stendere con il ko la difesa di Nicola.



PUNTI FERMI - Il vero Lautaro non offre dubbi, in condizioni normali l’argentino sarebbe il primo titolare da cui partire nella stesura della formazione. Oggi, però, la coppia più affidabile è quella formata da Sanchez e Lukaku. Per le sfide contro Napoli e Atalanta, come per la partita complicata contro il Getafe. L’Inter, che ancora non ha assimilato Eriksen, ha bisogno di punti fermi e ad oggi non sembra poter fare a meno di “Big Rom” e del “Niño Maravilla”.