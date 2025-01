È morto a 80 anni Aldo Agroppi: le coppe col Torino, i rapporti tesi con la Fiorentina, la promozione col Pisa, chi era

. È scomparso all’età diEra malato da tempo e ricoverato da qualche giorno per una polmonite bilaterale, la notizia della sua dipartita è stata comunicata nella mattinata di giovedì 2 gennaio.Centrocampista bandiera delcon cui ha giocato 212 volte, prima di passare al Perugia proprio nella stagione dello scudetto granataCon i piemontesi– con cui debuttò in Serie A nel 1967, nel giorno della morte di- seppe mettere nel suo palmares anche. Scoperto dal Toro, crebbe traChiuse la carriera da giocatore aldi Castagner, dove gli fu conferita anche la fascia dae dove iniziò, con le giovanili, anche quella da mister. Toccò a più riprese lacon la quale ha messo assieme 5 presenze.

Allenatore verace e ruspante, come lui stesso è sempre stato, ha guidato numerose squadre nel corso della sua lunga carriera. Le prime esperienze le ebbe ae al. Con i nerazzurri di Romeouna delle sue migliori annate, conclusasi con la(annata 1981/1982).Questo il suo momento migliore: nel 1984/84 guidò ilin Serie B e sfiorò la promozione, perdendo un solo match in campionato, un record, chiudendo quarto a un punto dalla A. Passò anche fugacemente sulla panchina del, che lasciò per depressione, prima di guidare ancheper poi tornare con lanel 1992/1993, la sua ultima avventura da allenatore. La grande occasione la ebbe con la prima chiamata della Fiorentina nella stagione '85/'86. Fu un'annata tumultuosa che, nonostante grandi, si concluse con unGli ultrà viola più volte gli contestarono la gestione dell’allora capitano e bandiera Giancarlotanto da giungere nel primo marzo 1986, fuori dallo stadio Franchi, a una rissa nella quale Agroppi venne soccorso da Daniel. Da ricordare nella lunga carriera dell'allenatore toscano anche una squalifica per quattro mesi per omessa denuncia nel caso del

Da qualche tempo aveva ormai deciso di smettere e si era riciclato comein Rai e sulle colonne dei vari quotidiani che spesso lo interpellavano per un titolo fuori dal coro: le sue opinioni sempreerano sempre molto apprezzate. La suacominciò a metà degli anni '90 e lo vide impegnato su reti nazionali e locali e su svariate radio. Ex Torino e Fiorentina,Non lesinava critiche a destra e a manca ed attaccava spesso diversi aspetti del calcio di oggi. Le sue apparizioni erano diventate sempre più rare negli ultimi anni a causa di una grave malattia