Chadwick Boseman, star di Black Panther, primo supereroe afroamericano della saga cinematografica Marvel, è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. L'attore, che non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia - diagnosticata per la prima volta nel 2016 - aveva continuato a lavorare in varie produzioni di Hollywood. "È stato l'onore della sua carriera dare vita a Re T'Challa in Black Panther", si legge in una dichiarazione pubblicata sugli account dei social media di Boseman. "È morto a casa sua, con al fianco la moglie e tutta la sua famiglia".