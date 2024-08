E' subito Gattuso show, risposta a muso duro al giornalista: "Io e te cominciamo male" VIDEO

"Tu ne veux parler que du négatif ? Réponds, oh. Toi et moi ça commence mal"

Al termine della partita di Conference League pareggiata 0-0 in trasferta contro l’HB Torshavn (che ha comunque assicurato il superamento del turno), formazione delle Isole Far Oer, l’ex allenatore di Milan e Napoli, che aveva giudicato negativamente la prestazione negativa dell’Hajduk.La replica di Gattuso, una volta terminata la traduzione in italiano della domanda - “Il risultato è meglio della prestazione, soprattutto nel secondo tempo” - non si è fatta attendere: “E il primo tempo?Per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e tu mi vieni a dire che non abbiamo fatto bene gli ultimi 30? Perché, dimmelo!”.Un fuoriprogramma che è già diventato virale e che alza la pressione nei confronti di Gattuso in vista dell’esordio nel campionato croato di domenica 4 agosto, contro lo Slaven Belupo. Dopo aver rifiutato la corte di alcuni club sauditi, il campione del mondo nel 2006Per provare a competere per la conquista di un titolo nazionale che manca dal 2005, dopo le conferme degli ex Inter Ivan Perisic e Marko Livaja e dell’ex Palermo Trajkovski dal mercato è arrivato un pezzo da novanta come Ivan Rakitic.