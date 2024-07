Chi è Francesco Farioli: il discepolo di De Zerbi che ha fatto faville a Nizza, il primo italiano ad allenare l'Ajax

Getty

eggi Morten Olsen? Cresciuto come portiere e laureato in filosofia, a poco più di trent'anni è statonato a Barga, in provincia di Lucca, il 10 aprile 1989,e nonostante la carta di identità, di esperienza ne ha già accumulata parecchia.- Nel 2008per chiudere il percorso universitario: arrivò la laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Firenze con una tesi sul calcio dal titolol testo venne pubblicato anche a Coverciano.

- Da ex portiere, dopo cinque stagioni comeniziò unpreparatore dei portieri all’Aspire Academy, un centro di sviluppo rivolto alla formazione dei giovani calciatori in vista del Mondiale che si sarebbe disputato nel 2022, prima di ricevere la chiamata di Roberto De Zerbi, allenatore di Benevento e Sassuolo tra il 2017 e il 2020. Venne poi notato da Cagdas Atan, tecnico dell’Alanyaspor in Turchia, che gli chiese di diventare il proprio secondo. Detto, fatto: a soli 31 anni, ecco la grande occasione da primo allenatore, prima la panchina delpoi quella proprio dell'con cui chiuse al quinto posto in Süper Lig centrando il record di punti nella storia del club.

- Lo scorso giugno illo ha annunciato come nuovo allenatore della Prima Squadra subentrando alla coppia Didier Digard-Julien Sablé: il resto è storia, con il quinto posto in Ligue 1 e la qualificazione all'Europa League, prima della chiamata dell'Università del calcio, ad Amsterdam.