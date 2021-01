, fondo che almeno fino al termine di gennaio vanta l'esclusiva per trattare con Suning e che in queste settimane sta svolgendo la due diligence sui conti nerazzurri.Tra i più importanti investitori finanziari europei, BC Partners è un'. Come per tutti i fondi, l'obiettivo è rivalutare aziende in un breve periodo (4-5 anni), raddoppiandone il valore.. Per ogni singola transizione, BC Partners è capace di muovere fino a 2 miliardi di euro. Numeri decisamente importanti, a cui si aggiungono iTra i protagonisti c'è Nikos Stathopoulos , manager che si sta occupando in prima persona della vicenda Inter. Entrato in BC Partners nel 2005, attualmente è membro del comitato esecutivo e presidente del comitato di gestione del portafoglio, oltre ad essere responsabile degli investimenti nell’area Technology, Media & Telecommunications.. Nel 2018, invece, cedette Coin dopo sette anni di profondo rinnovamento. Tra le operazioni più recenti si segnalano l'acquisto del gruppo(gennaio 2020) e di, azienda olandese di puzzle e giochi enigmistici (novembre 2020, affare da 300 milioni). Ora, invece, è alle prese con la cessione di(Compagnia Generale Ristorazione), che fa capo a 300 punti ristoro come. Acquistata nel 2015, in tre anni CGR aveva già registrato un +157% sul proprio fatturato. Nei mesi scorsi, invece, ha trattato (invano) per inserirsi nel mercato dei diritti tv della Bundesliga, non chiudendo l'operazione.