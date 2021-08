. Niente di strano, la pausa per le nazionali ogni anno bussa alla porta in questo periodo lasciandoci la possibilità di riordinare le idee, isolarle dalle emozioni del momento giudicando quello che i primi 180 minuti di stagione ci hanno svelato.In campo ci sarà l’Italia di Mancini campione d’Europa in carica e, per quanto mi riguarda, sarà un piacere riempirmi gli occhi di quell’azzurro che impresa compì lo scorso luglio regalando spettacolo davanti all’Europa tutta.La nazionale ripartirà da un titolo storico ma dovrà resettare tutto per iniziare le qualificazioni ai prossimi Mondiali nel migliore dei modi.A ottobre poi ci sarà un altro grande appuntamento. Le semifinali di Nation League saranno l’occasione per tentare di vincere ancora un titolo importante contro le big Europee. Italia, Belgio, Francia e Spagna, il top dei top si sfideranno nelle semifinali incrociate, per l’Italia vincere a pochi mesi da trionfo all’Europeo sarebbe davvero qualcosa di speciale e incredibile.Se Mancini dovesse riuscire ad alzare anche il trofeo della Nation League costringerebbe chi ha assegnato il premio di miglior allenatore dell’anno Uefa a Tuchel (comunque ovviamente ugualmente meritevole del premio) almeno a rivedere il suo voto.Dopo la cessione di Lukaku qualcuno ha addirittura “consigliato” a Marotta e Ausilio di dimettersi (cosa che non mi pare sia capitata dopo la cessione di Ronaldo)! Ovvio, quando sai che il “nemico” ha le armi migliori e le persone più capaci a risolvere i problemi, cerchi di consigliare lo stesso “nemico” a liberarsene per ottenere un indiretto vantaggio in futuro.(dipinto dai soliti “soloni” nei giorni critici come infuriato e deluso) sono state musica per le orecchie di chi all’Inter vuole bene: “Hakimi non l'ho visto allenarsi, sappiamo che giocatore è. Lukaku l'ho allenato una settimana ed è un attaccante devastante nel pieno della maturità. La società è stata bravissima, nel giro di pochi giorni mi ha messo a disposizione. La società è stata chiara e mi ha detto che bisognava prima di tutto mettere in sicurezza l'Inter. Ho trovato grande disponibilità e ho capito come mai lo scorso anno hanno raggiunto grande traguardi".L’Inter ha perso giocatori importanti guadagnando però cifre da capogiro mai ricevute in passato per nessuno, la società si è fatta trovare pronta e, come ha dichiarato Inzaghi, ha risposto presente quando c’era da farlo come ha sempre dimostrato in questi ultimi anni. Non si vince uno scudetto per caso o senza programmazione.che è. Punteggio pieno, 7 gol fatti e 1 (evitabile!) preso, subendo un solo tiro in porta in 180 minuti. Ci sono partenze peggiori direi.. Il Milan si conferma squadra in forma, organizzata e vogliosa di punti e vittorie, il Napoli, pur nelle difficoltà, fa uscire il carattere mentre la Roma si inserisce in una lotta che l’anno scorso l’ha vista protagonista solo nelle battute iniziali. Ha faticato l’Atalanta che contro il Toro l’ha “spuntata” all’ultimo minuto e contro il Bologna ha visto incredibilmente il suo grande attacco sgonfiarsi all’improvviso.per la favorita del campionato che in panchina ha l’allenatore di gran lunga più pagato e vincente (Mourinho a parte ovviamente) della serie A.Siamo solo all’inizio ma questa pausa ci da modo di pensare a quello a cui abbiamo assistito. Ad oggi l’Inter ha visto tutti i suoi “esordienti” (Dumfries ha giocato solo 10 minuti) segnare ed essere protagonisti. Correa poi è stato miracoloso, 20 minuti, 2 gol decisivi e tutti a casa.