"Il mio lavoro alla Roma è più difficile di quello di Inzaghi all'Inter, una squadra che gioca a occhi chiusi". Firmato: José Mourinho. Lo Special One fa un ragionamento condivisibile almeno in parte, ma non è mai facile prendere il posto di un allenatore vincente. Basti pensare al 2010, quando l'Inter post-Triplete giocava a occhi chiusi, ma Benitez fallì dopo Mourinho...



Intanto il sorteggio di ieri in Champions League lascia una sensazione di déjà vu. L'Inter ritrova Real Madrid e Shakhtar Donetsk nel girone, con la sorpresa Sheriff al posto del Borussia Monchengladbach rispetto all'anno scorso. Quando i nerazzurri arrivarono ultimi, uscendo dall'Europa. Allora l'Inter partiva dalla terza fascia, invece stavolta era in prima.



Non si può dire che Simone Inzaghi sia stato più fortunato di Antonio Conte. E' vero che i moldavi, nonostante abbiano eliminato nelle qualificazioni squadre più quotate come Stella Rossa e Dinamo Zagabria, sono meno insidiosi dei tedeschi. Ma è altrettanto vero che il mercato estivo ha indebolito l'Inter, privata di due assi come Hakimi e Lukaku.



Inoltre anche Real e Shakhar hanno cambiato allenatore, affidandosi a due tecnici italiani (Ancelotti e De Zerbi) che conoscono molto bene i nerazzurri. Senza dimenticare un altro "piccolo" particolare: il presidente Florentino Perez è al lavoro per centrare il colpo Mbappé... In ogni caso l'Inter e Inzaghi hanno tutte le carte in regola per qualificarsi agli ottavi di finale, un traguardo che manca dal lontano 2012: praticamente dieci anni fa.