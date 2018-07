Il nome di Antoninoscalda il mercato di. Attualmente infatti è in corso una vera e propria partita tra i blucerchiati e i toscani, che si contendono il giovane bomber dela suon di milioni. La situazione è abbastanza definita: l'inserimento del club di Corsi per il giocatore ha sparigliato le carte in tavola. Il Doria, forte dell'accordo con il ragazzo, pensava di avere il centravanti ormai in pugno, ma l'Empoli ha offerto al Palermo quasicash, mettendo i bastoni tra le ruote a Ferrero che contava di averlo a Genova già oggi.Secondo Il Secolo XIX anche i blucerchiati avrebbero offerto una cifra vicina ai 9 milioni, ma con un pagamento. Ecco perchè il Palermo starebbe spingendo per cedere La Gumina all'Empoli: la proposta azzurra è più ricca da subito, e più vantaggiosa per i rosanero. La Samp invece, forte della preferenza del calciatore, spera che alla fine prevalga la volontà del classe 1996, così da consegnare a breve un nuovo rinforzo a mister Giampaolo.