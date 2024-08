Ecco perché il Milan sta cedendo Kalulu alla Juventus

COSA MANCA PER CHIUDERE

Dunque, cosa manca per arrivare alla fumata bianca? La Juventus sta lavorando intensamente per la stesura dei contratti da far firmare a Kalulu (uno per la corrente stagione, uno per la prossima in caso di riscatto), ma per giungere alla chiusura definitiva di quest’operazione sull’asse Milano-Torino serve ancora il sì finale da parte del giocatore. Kalulu si è messo in contatto direttamente con l’allenatore bianconero Thiago Motta – che ha immediatamente dato il suo assenso all’affare, vista la duttilità tattica della quale dispone il centrale francese – per capire i margini di spazio che avrebbe all’interno della formazione piemontese. In sostanza, pur continuando ad allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca, Kalulu si sta convincendo a sposare il progetto della Juventus, in quanto avrebbe maggior spazio a disposizione nelle rotazioni di Madama. Un solo sì e l’affare andrà in porto.