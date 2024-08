Juventus, è fatta per Kalulu: accordo col Milan, formula e cifre

La Juventus ha chiuso per l'arrivo di Pierre Kalulu. In questi minuti i bianconeri hanno trovato l'accordo totale sia con il Milan che con il giocatore, in arrivo in prestito con riscatto. Una trattativa lampo che Giuntoli ha chiuso in meno di ventiquattro ore virando sul difensore classe 2000 dopo i mancati arrivi di Calafiori - prima richiesta di Motta finché non si è fatto avanti l'Arsenal - e Todibo (che dopo aver aspettato la Juve è andato al West Ham per il mancato accordo tra bianconeri e Nizza).



KALULU ALLA JUVENTUS, LE CIFRE - Con Kalulu i bianconeri sistemano la difesa e il Milan libera un posto in lista per il tesseramento di Emerson Royal (visite svolte in giornata, affare da 15 milioni di euro). I due club chiuso l'accordo sulla base di un prestito di 3 milioni di euro con riscatto fissato a 14; a questi vanno aggiunti, eventualmente, altri 3 milioni di bonus. Kalulu erascivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca, il nuovo allenatore rossonero lo considerava una scelta alternativa ai vari Pavlovic, Tomori, Gabbia e Thiaw.



