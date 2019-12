Effetto CR7: l'arrivo di Ronaldo ha cambiato il mondo Juve, permettendo ai bianconeri di diventare a tutti gli effetti un club globale e dal pensiero internazionale. Lo si evince anche dai risultati dal Global Sports Salaries Survey 2019 elaborato da Sportingintelligente, una ricerca sui livelli degli ingaggi e della popolarità dei vari club e delle varie leghe nel mondo.



TUTTI I NUMERI - Emerge così un dato rilevante relativo agli stipendi: la Juve è il terzo club al mondo, considerati tutti gli sport: 9 milioni e 461 mila euro di media, numeri che - come detto - la proiettano sul podio dei più ricchi, alle spalle solo di Barcellona (11.500.375) e Real Madrid 810.442.637) e davanti a tutti i club della NBA (i quali devono tuttavia sottostare a un salary cap) e a imperi come il Paris Saint-Germain. Solo un anno fa, il club della famiglia Agnelli era al nono posto. Il motivo del balzo? L'arrivo di cinque giocatori dal ricco salario: Buffon, De Ligt, Ramsey, Rabiot e Higuain. La seconda squadra italiana è la Roma, che non supera i 4 milioni e 200 mila euro di media. Un gap ampio ed evidente, confermato anche sui social: la Juve è la prima squadra d'Italia con quasi 81 milioni di followers totali tra Instagram, Twitter e Facebook. Al secondo posto c'è il Milan, con meno della metà di seguaci (38.328.684).