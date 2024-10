TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

La Roma crolla in Svezia giocando una pessima partita. I giallorossi vengono sconfitti dall'Elfsborg: si salva solamente il solito Svilar. Male Soulé che ancora non riesce ad incidere– Il migliore in campo contro il Venezia dimostra ancora di essere ormai un top player: nei primi 15’ salva la Roma in due occasioni con due ottimi interventi. Prima su Qasem poi su Zeneli. Poi al 40’ chiude ancora la porta con un altro miracolo, questa volta su Larsson. Non può nulla sul rigore di Baidoo.– Schierato a sorpresa braccetto. Non va quasi mai in difficoltà e prova anche a spingersi in avanti.

– Stacanovista della Roma con tutti i minuti giocati fino ad oggi. È titolare anche in Svezia e sbanda al 15’: Qasem lo supera e calcia, ma trova la respinta del solito Svilar. Nella ripresa meno sofferenza.– Torna dal 1’ dopo la gara di una settimana fa contro l’Athletic Bilbao. Dalla sua parte i rischi non sono tanti nel primo tempo. Non sembra ancora in condizione e spesso e volentieri si fa saltare dagli avversari.– Prima da titolare per il saudita che sbaglia tantissimo nel primo tempo. Nessun cross riuscito e tanta imprecisione in mezzo al campo. Nella ripresa cresce, ma mostra ancora troppi limiti. (dal 65’ El Shaarawy SV)

– Torna titolare dopo un mese, ma lo smalto non sembra essere quello dei tempi migliori. Al 15’ sbaglia un passaggio semplice che fa ripartire in contropiede l’Elfsborg. Altra gara tra mille difficoltà e non riesce ad imporsi in mezzo al campo.– Dopo la gioia col Venezia viene promosso titolare. Gioca una partita equilibrata tentando anche la conclusione da fuori in qualche occasione. Al 65’ ha la migliore occasione del match ma viene murato dal portiere dell’Elfsborg.– Ormai insostituibile per Juric, ma inizia a pagare un po’ di stanchezza. Arriva spesso e volentieri sul fondo ma è poco brillante e non è preciso nei cross.

– Un’altra grande chance per l’argentino che dopo aver deluso contro il Venezia ha la possibilità di farsi notare. Al 22’ spreca una clamorosa occasione in contropiede: non rientra sul sinistro ma decide di servire Saud che non arriva sul pallone. Matias spreca un’altra occasione e la sua partita è insufficiente. (dal 65’ Dybala 5,5: impreciso e nervoso. Viene ammonito nel finale).– Parte bene poi è protagonista in negativo in occasione del rigore concesso agli svedesi. Tocca il pallone col braccio e l’Elfsborg va dagli 11 metri. (dal 72’ Pellegrini 6,5: è tra i migliori della Roma e ha due occasioni per segnare. All’80’ colpisce una traversa incredibile.

– Per mezz’ora si vede poco e niente poi arriva il primo squillo col destro al volo, ma il suo tiro finisce alto. Un fantasma in mezzo al campo per un’ora abbondante. (dal 65’ Dovbyk 5,5: tocca pochi palloni e non si rende mai pericoloso)– Turnover quasi obbligato per Juric che viene tradito dalle sue seconde linee. Prestazione che lascia a desiderare e che farà riflettere l’allenatore giallorosso che ieri aveva chiesto di mantenere la concentrazione.