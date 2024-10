Ghisolfi: "La Roma pensa alla seconda squadra. Modello Atalanta, così abbiamo ristrutturato il settore giovanile"

AFP via Getty Images

Il direttore sportivo dellaFlorentha concesso una breve ma importante intervista strategica al Corriere dello Sport in cui ha spiegato le prossime mosse che la società giallorossa ha in mente per proseguire un percorso di crescita. E, in particolare, occhio all'idea di creare anche nellauna seconda squadra in“Si sta riflettendo sull’opportunità di creare una seconda squadra. La seconda squadra è nei nostri pensieri, è un costo ma i club che hanno fatto questa scelta ora ne vedono i risultati. Non è qualcosa di confermato, ma è una riflessione che stiamo facendo

"Il settore giovanile è molto importante, abbiamo lavorato tanto e messo Alberto De Rossi come responsabile e Roberto Trapani come capo scouting, mentre Bruno Conti si occupa dei piccoli dell’ Under 14”"Molti club, l’hanno basata su un sistema di gioco, il progetto di gioco è al centro anche delle nostre idee e così sarà anche più facile prendere nuovi giocatori e valorizzarli”.“L’Atalanta è un esempio in questo senso, ora noi cerchiamo anche questa stabilità tattica giocando così con la prima squadra e la primavera".