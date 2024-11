Emergenza difesa, la Juventus corre ai ripari: Skriniar e Sergio Ramos avanzano in quota

30 minuti fa

Dopo Bremer, anche Cabal. Piove sul bagnato in casa Juventus, ora in piena emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo, che sarà la priorità in sede di mercato invernale. Manca un mese e mezzo, ma già spuntano le quote per i possibili rinforzi. Due nomi sembrano gli indiziati principali: Milan Skriniar, offerto in bianconero a 4 e ormai ai margini della rosa al PSG, e la suggestione Sergio Ramos, 38 anni, svincolato e in lavagna a 5.



ANTEPOST – Nonostante gli infortuni, il muro innalzato da Thiago Motta regge. Ancor imbattuta in campionato, la Juventus vanta anche la miglior difesa con sette gol subiti. Il mantenimento di questo particolare primato a fine anno si gioca a 1,55. Più alta la quota per il tricolore. I punti di ritardo dal Napoli sono solo due, ma i bookie vedono i bianconeri, proposti a 7, ancora in ritardo rispetto ad Inter e Napoli, che pagano rispettivamente 2,15 e 3,50.