Empoli, D'Aversa: "Parliamo poco di Ismajli, se no a gennaio rischiamo di perderlo"

Redazione CM

5 minuti fa



Al termine della partita che ha visto l'Empoli pareggiare 1-1 contro l'Udinese, l'allenatore della formazione toscana Roberto D'Aversa ha analizzato la sfida nel post-gara e si è soffermato in particolare su un giocatore che sta facendo vedere grandi cose dall'inizio del campionato, Ismajli.



Il difensore albanese, dopo l'infortunio di Bremer in casa Juventus è, infatti, finito nel mirino del club bianconero, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che lo ha inserito tra gli obiettivi per la sessione invernale di calciomercato. Ecco, quindi, le parole del tecnico dell'Empoli rilasciate in conferenza stampa sulla possibile partenza del centrale classe '96: "Si parla troppo poco di Ismajli, continuiamo a farlo perché può esserci il rischio di non averlo a gennaio".