Empoli, D'Aversa: "Possiamo giocarcela con tutti. Pellegri è un calciatore completo"

Dopo aver ottenuto una vittoria fondamentale in ottica salvezza contro il Como, l'allenatore dell'Empoliha analizzato la gara in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni:- "Come ho detto ieri sarebbe stata una partita importante contro una diretta concorrente. Ci tenevamo per i nostri tifosi, ora è giusto festeggiare.e concretizzare di più".- "Lui, dobbiamo essere bravi e fortunati senza che vengano fuori quelle problematiche che ha passato. Ha fatto una grande prestazione, è importante contare su più giocatori con partite così ravvicinate".

- "Chi mi ha soddisfatto di più? Dovrei fare tanti nomi,. Questa vittoria è importante per la classifica, per i tifosi, ma soprattutto per i ragazzi. Non ci dobbiamo sedere, non si è fatto nulla, la strada è lunghissima".- ". Noi siamo un club che cerca di investire nel proprio settore giovanile, con l'obiettivo della salvezza. Sono politiche diverse, il Como ha già investito tanto. Sono ben felice di rappresentare questa realtà e non cambierei nessuno dei miei con quelli del Como".