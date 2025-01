Empoli, D'Aversa: "Vasquez pronto per l'Inter? Ha pensato ai suoi errori"

Getty Images

Dopo la brutta sconfitta in casa con il Lecce, l’Empoli avrà la difficile sfida di San Siro con l’Inter. Contro i giallorossi aveva giocato in porta Seghetti dopo l’errore di Vasquez contro il Venezia che era costato ai toscani il momentaneo svantaggio, ma a Milano tornerà il portiere in prestito dal Milan

VASQUEZ - Roberto D’Aversa ha confermato la presenza di Vasquez: “In porta giocherà Vasquez, un turno di riposo gli ha permesso di riflettere sui suoi errori. Si è riposato e sono sicuro che tornerà più forte”.

DIFFIDATI - Nessun calcolo sui diffidati. Le scelte su Cacace, Grassi e Pezzella saranno indipendenti dalla prossima partita contro il Bologna: “Cacace, Grassi e Pezzella sono diffidati, ma non faremo calcoli. Se lo facessimo, significherebbe che non crediamo nella partita di domani. Cacace è stato il migliore in campo con il Lecce e merita di rigiocare nel tridente. La formazione dipenderà da ciò che ho visto in settimana e dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Due hanno avuto dei problemi, quindi la formazione sarà adattata in base alle loro condizioni. Zurkowski sta migliorando: vedremo se riuscirà a giocare”.

ATTACCO - Davanti confermatissimi Colombo ed Esposito: "Colombo ha eguagliato il suo record di gol, mentre Esposito e Pellegri hanno segnato più del previsto, ma possono migliorare ulteriormente. Devono essere più cinici, ripetendo in partita ciò che mostrano quotidianamente in allenamento. Una squadra che vuole salvarsi deve migliorare, perché non sempre ci sono tante occasioni”.