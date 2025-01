Empoli, Vasquez rivelazione. Corsi a CM: "Palermo? Riscattiamo Devis dal Milan, ha un mercato importante"

Getty Images

L'Empoli sul portiere no sbaglia un colpo. E non era certo scontato dopo aver lanciato V, e quindiLa scorsa estate la famiglia Corsi ha deciso di puntare forte su Vasquez, portiere colombiano portato in Europa dal Milan di Maldini, la scorsa annata non suggeriva ai più garanzie per andare a investirci. Devis doveva andare al Torino per fare il secondo a Milinkovic-Savic, trattativa sfumata proprio all'ultima curva. L'Empoli lo ha preso in 24 ore, senza esitare.- L'impatto di Vasquez con il primo campionato di serie A è stato devastante:e anche nella vittoria all'Olimpico contro la Roma. Devis sorprende per continuità e affidabilità, l'Empoli è la settima difesa meno battuta del campionato. Prestazioni che non sono passate inosservate né in Italia e tantomeno all'estero dove c'è il

Il presidente dell', in esclusiva a Calciomercato.com, ha spiegato:Siamo estremamente contenti di Devis, sta facendo molto bene e ha un mercato importante. La nostra idea sarebbe quella di arrivare a giugno per procedere al riscatto dal Milan. Per noi a gennaio non si muove".. E con queste prestazioni la sensazione è che il classe 1998 diventi l'ennesima operazione redditizia di un club che ha fatto scuola in tal senso negli ultimi 20 anni.