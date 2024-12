Empoli-De Sciglio, pronta la risoluzione anticipata del prestito dalla Juventus: il Palermo lo aspetta

Getty Images

Un percorso nel quale l’ex terzino del Milan non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe desiderato, avendo disputato solamente sei partite fra Serie A e Coppa Italia, di cui solamente due per tutti i 90’, per un totale di soli 262 minuti disputati sui rettangoli verdi di gioco sparsi per l’Italia. Poco, troppo poco per il club toscano per meritarsi una riconferma nella rosa azzurra, con

Come viene riportato da Tuttosport,. Una decisione presa dalla società toscana dovuta al mancato apporto di De Sciglio negli equilibri della rosa e dello scacchiere della retroguardia empolese. Un’occasione mancata per lo stesso giocatore azzurro che, in Toscana, pensava e sperava di potersi rilanciare dopo i svariati acciacchi e problemi fisici che hanno limitato l’ultima parte della sua esperienza in bianconero.

Ma, quindi, quale sarà la prossima tappa della carriera del 32enne terzino italiano? Salvo clamorose novità dell’ultimo minuto,Il club rosanero, i cui equilibri tra società e tifoseria non sono dei migliori dopo le contestazioni dell’ultima sfida e gli altalenanti risultati ottenuti in Serie B, conta di definire l'operazione non appena prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, ovvero in data 2 gennaio. Si lavora agli ultimi dettagli, ma le sensazioni sono più che positive per l’accordo tra le parti, con la possibilità di un contratto fino a giugno 2025 più opzione.

