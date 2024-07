Getty Images

Empoli, fatta per Vasquez dal Milan: i dettagli

Daniele Longo

24 minuti fa



L'Empoli si è mosso per la porta: è tutto fatto con il Milan per il prestito del portiere colombiano classe 1998 Devis Vasquez, arrivato in Italia nel gennaio del 2023 e poi prestato a Sheffield Wednesday e Ascoli. Adesso è tempo di una nuova soluzione temporanea, stavolta in Serie A con la maglia degli azzurri toscani.



I DETTAGLI - La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro: Vasquez avrà la sua chance con l'Empoli di Roberto D'Aversa, orfano di Caprile che è tornato a Napoli.