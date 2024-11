Empoli, Fazzini accende il mercato: Conte lo vuole subito al Napoli, il Milan ha due carte da giocare

Calciomercato/Getty

Jacopo Fazzini e un futuro tutto da scrivere. Il classe 2003 dell’Empoli fa gola a diverse società di prima fascia e potrebbe cambiare maglia già nella prossima sessione invernale di calciomercato. In prima fila c’è il Napoli su precisa richiesta di Conte: contatti riattivati tra i club dopo che già alla fine del mese di agosto scorso avevano provato a imbastire un’operazione per uno dei talenti venuto fuori dall’ottimo settore giovanile del club toscano.





VALUTAZIONE- La classifica serena dell’Empoli potrebbe portare il presidente Corsi a decidere di cedere anticipatamente qualche pezzo pregiato della rosa. L’indiziato numero uno sembra essere il difensore albanese Ismajli, che tanto piace proprio al Napoli e Juventus, ma attenzione anche alla situazione di Fazzini: per il centrocampista servirebbe un assegno da 13 milioni di euro. - La classifica serena dell’Empoli potrebbe portare il presidente Corsi a decidere di cedere anticipatamente qualche pezzo pregiato della rosa.



NAPOLI MA NON SOLO - Un’altra pista da tenere in considerazione per il futuro di Fazzini è quella porta al Milan: il club rossonero può giocarsi le carte Colombo e Vasquez, entrambi passati all’Empoli in estate in prestito con diritto di riscatto. Moncada segue Jacopo da diversi mesi anche se non ha ancora mosso dei passi concreti in direzione di un possibile acquisto. Discorso diverso per la Lazio che parla con gli agenti di Fazzini da diversi mesi e sarebbe pronta a presentare un’offerta per bloccare il giocatore per la prossima stagione ma i piani di Lotito dipendono anche dal Napoli perché Conte vuole il giocatore fin da subito. Un attestato di fiducia importante per un ragazzo pronto a tornare protagonista dopo qualche problema fisico di troppo in questa stagione.