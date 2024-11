Getty Images

Empoli, perché non giocano Fazzini e Colombo

5 minuti fa



All'annuncio delle formazioni ufficiali di Empoli-Como, sorpresa per i fantallenatori: l'attacco della squadra di D'Aversa è completamente rivoluzionato. Nessuno dei tre titolari, infatti, figura nell'undici iniziale.



L'infortunio di Sebastiano Esposito lo tiene fuori ormai da giorni, mentre per Fazzini, oggi sostituito da Maleh, si tratta di affaticamento muscolare. Il numero 10 non figura neppure in panchina, ma lo stop non dovrebbe essere lungo.



Per quanto riguarda Colombo, invece, si tratta di semplice scelta tecnica, legata ai tanti impegni e alla volontà di dare un'occasione a Pellegri al centro dell'attacco, con Solbakken a completare il reparto.