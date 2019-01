Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Cagliari: "Se ci sono richieste per i nostri giocatori vuol dire che li stiamo valorizzando e questo è certamente positivo. Le voci ci sono per tutti, ho parlato chiaro ai ragazzi e ho detto loro che dobbiamo essere bravi a non farci distrarre. Lottiamo per questa maglia e dobbiamo farlo a prescindere, chi è qui ha la mia fiducia e dovrà ripagarla sul campo. Se esce un pifferaio deve entrare un pifferaio, se esce un tamburino deve entrare un tamburino. Sono tranquillo e fiducioso, i dirigenti sanno quello che devono fare. Formazione? Capezzi non è ancora out, vediamo come vanno questi due allenamenti. È una situazione su cui sto lavorando, c'è anche la carta Ucan ma devo pensarci. Zajc? Lo considero un titolare, con me ha sempre giocato. Ha caratteristiche che gli permettono di essere un'arma in più per cambiare la squadra o la partita. Mi aspetto che abbia le potenzialità per essere un jolly, può fare il trequartista ma anche l'interno o l'attaccante. Traoré? Mi fa piacere aver dato un contributo per valorizzare questo ragazzo, se la società ha ritenuto opportuno fare questa operazione è giusto che lo abbia fatto. Lui è un 18enne con la testa di un veterano, il suo futuro passa da qui e sono sicuro che darà il massimo fino alla fine del campionato".