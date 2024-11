Empoli, infortunio per Fazzini: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Getty Images

Il centrocampista dell'Empoli è statonella giornata di ieri nel corso dell'allenamento di rifinitura che ha preceduto la sfida che ha poi visto i toscani imporsi per 1-0 sul Como.Il giovane centrocampista italiano ha subito un infortunio alla coscia che ha richiesto nella giornata di oggi nuovi esami strumentali che hanno confermato la necessità di uno stop forzato. I test clinici, infatti, hanno evidenziato

Sicuramente Fazzini non potrà prendere parte alla prossima sfida di campionato che vedrà l'Empoli affrontare il, gara in programma venerdì sera alle 20.45. L'entità del recupero, invece sarà sicuramente più lunga e, con la sosta alle porte, verosimilmente la partita da cerchiare in rosso sarà o