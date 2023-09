Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in casa dell'Empoli, fanalino di coda, e di nuovo nelle mani di Andreazzoli. Il sostituto di Zanetti vuole mettere i bastoni nelle ruote a Inzaghi che, calendario alla mano, potrebbe partire con otto vittorie su otto gare, affrontando avversarie più deboli dei suoi nerazzurri.



PRECEDENTI - Empoli-Inter, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24, si gioca allo stadio Castellani dalle ore 12:30. L’Inter ha vinto 14 delle ultime 16 partite contro l’Empoli in campionato, segnando 32 gol e registrando 10 clean sheet nel periodo. L’Empoli ha perso 23 delle 30 sfide contro l’Inter in Serie A, contro nessuna squadra i toscani hanno subito più sconfitte. I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime otto trasferte contro l’Empoli in campionato, già striscia record di clean sheet di fila per un singolo club fuori casa contro un’altra avversaria in Serie A. L’ultimo gol del club toscano al Castellani contro i nerazzurri porta la firma di Marco Materazzi (autorete da 29 metri il 30 aprile 2006). L’Inter potrebbe vincere tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore.