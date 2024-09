Empoli-Juventus, le pagelle di CM: Vasquez annulla Vlahovic. Douglas Luiz e Nico, così non basta. Gatti MVP

Empoli-Juventus: 0-0Vola su Gatti, blinda su Vlahovic.Mai in sofferenza, per merito suo e demerito dell’attacco bianconeroLa chiusura su Vlahovic involato a rete è da manuale del difensore centralePreciso e puntuale in marcatura, altrettanto bene con palla tra i piediNon è sempre nel vivo del gioco, ma quando si accende è pericolosoPartita di grande sacrificio, chiusa con ottimi risultatiDal 77’ Anjorin svFa legna in mezzo al campo, alza la diga che la Juve fatica a sovrastare

Gamba e polmoni che mettono in difficoltà i bianconeri nelle due fasiQualità tra le linee, per la Juve è difficile andare a prenderloDal 77’ Ekong svL’imbucata nel primo tempo sdraia Nico Gonzalez e fa tremare la difesa bianconeraDi lotta e di governo: è la prima e l’ultima pressione dell’Empoli ma non solo, smista il gioco da una parte all’altraDal 62’L’highlight della sua partita è la testata a GattiAll.(D’Aversa sq.) 7 – Entusiasmo, coraggio, gioco. L’Empoli ha le carte in regola per metterle tutte in difficoltà

Quello che abbiamo sempre saputo: quando chiamato in causa, risponde presenteCome un goal: ecco quanto vale la chiusura nel primo tempo. È questo l’highlight, ma non è l’unica cosa buona fatta dall’ex MilanIn mezzo a tanti volti nuovi, la certezza di questa stagione. Fascia di capitano al braccio ed ennesima prestazione di altissimo livello: è il migliore questa seraAnche qui, questione di certezze. Dietro non si supera, ma con palla tra i piedi c’è da crescere.Lavoro essenziale per questa Juventus. Un moto continuo a rimescolare la Juve e le difese avversarie. Ma manca un po’ di precisione

Quanto suonano lontani quei fischi estivi dello Stadium. Migliore in mezzo al campo, un messaggio anche ai compagni di reparto: scalzarlo da lì non sarà scontato come poteva sembrare.Dal 65’Ci mette gamba e qualità, ma senza riuscire a cambiare volto alla JuveLa qualità c’è ma si intravede solamente. In mezzo tanti errori e scatola del cambio che sembra bloccata, non accelera maiDal 65’Ordinato, ma senza particolari spuntiIl filtrante per Vlahovic è il motivo per cui la Juve ha deciso di puntare su di lui. Ma è l’unica azione degna di nota dell’argentino

Dal 65’Frizzante, entra bene, con grande voglia, e mette in difficoltà la difesa avversariaQuando la Juventus inizia a costruire, lui c’è. Quando la Juventus deve rifinire, lui c’è. È in ogni metro di campo, in ogni idea dei bianconeri. È già leader e si vedeQuando si accende illumina il Castellani e il gioco dei bianconeri. Ma è ancora intermittente per essere la stella polare della JuveDal 65’Rimbalza costantemente sulla difesa empoleseCorre sbraccia, fa la lotta e si associa anche bene con i compagni, soprattutto a inizio primo tempo. Sì, ma sull’assist di Nico deve fare goal e da lì non ne fa più una giusta

All.Le idee sono chiare, la riuscita meno. Più di qualche dubbio sul quadruplo cambio