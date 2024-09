Getty Images

Empoli-Juventus, perché Solbakken non è neanche in panchina: c'è un infortunio

13 minuti fa



Non c'è Ola Solbakken nell'undici sceso in campo per l'Empoli nella sfida al Castellani contro la Juventus. L'ex Roma è assente per un problema fisico e non è presente neanche in panchina.



Il norvegese è stato messo ko da un risentimento muscolare alla coscia destra. Da valutare l'entità dell'infortunio per l'attaccante che salta il big match contro i bianconeri ma potrebbe quindi restare ai box per un periodo più lungo.



Arrivato in estate, Solbakken è all'Empoli in prestito dalla Roma. Nella capitale non gli è stata concessa fiducia e, per il ruolo di vice Dovbyk, si è puntato su Shomurodov..