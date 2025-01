Empoli-Lecce LIVE dalle 15. Le formazioni ufficiali: c'è un debutto, Krstovic dal 1' con Morente

Getty Images

Empoli-Lecce 0-0Seghetti; Coglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Dopo il pareggio contro il Venezia, l’riparte dal, che ospiterà sabato 11 gennaio al Castellani alle 15:00. I toscani di Roberto D’Aversa hanno chiuso il girone d’andata con venti punti, mentre i giallorossi hanno chiuso a diciassette punti e al terzultimo posto a pari merito con il Cagliari. Sarà un incontro delicato in cui gli uomini di Marco Giampaolo proveranno a fare il colpaccio per raggiungere in classifica proprio gli azzurri.