Empoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio contro il Venezia, l’Empoli riparte dal Lecce, che ospiterà sabato 11 gennaio al Castellani alle 15:00. I toscani di Roberto D’Aversa hanno chiuso il girone d’andata con venti punti, mentre i giallorossi hanno chiuso a diciassette punti e al terzultimo posto a pari merito con il Cagliari. Sarà un incontro delicato in cui gli uomini di Marco Giampaolo proveranno a fare il colpaccio per raggiungere in classifica proprio gli azzurri.



PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

LE ULTIME DAI CAMPI – Nell’Empoli confermata la coppia gol Esposito-Colombo, che ha confezionato la rete del pareggio a Venezia. In mezzo Anjorin insieme a Grassi e Maleh, con Pezzella favorito a sinistra.

Giampaolo ripropone Dorgu esterno alto nel tridente con Krstovic e Tete Morente, mentre in mezzo la regia toccherà a Ramadani.

DOVE VEDERE EMPOLI-LECCE IN TV - La sfida è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE EMPOLI-LECCE IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE – La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni