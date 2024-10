Simone Gervasio

adarriva laquella che riporta gli uomini diin vetta alla classifica dopo la vittoria di qualche ora prima della. La firma è quella diche, con un rigore, porta altri tre punti sotto al Vesuvio. Ma quella del Castellani-Computer Gross è stataGli azzurri la vincono, da grande squadra contro un’altra che non aveva ancora subito una rete in casa: la prestazione odierna infatti ècone compagni che sono parsie non hanno creato grosse chance. Con una disattenzione difensiva degli avversari e tanta lotta, la capolista vince ma non convince e l’Empoli esce ancora una volta a testa alta.

Dai blocchi esce meglio l’Empoli. I padroni di casa pressano, corrono e spaventano subito gli ospiti. Ci provano Esposito e Pezzella e in entrambi i casi Caprile deve opporsi. Conte è nervoso e invita i suoi ad alzarsi. Gli azzurri ci provano a metà del tempo quando conquistano una sfilza di corner consecutivi. Su uno di questi è bravo Ismajli a salvare su un colpo di testa di Buongiorno. È solo una scintilla che però si spegne di lì a breve. Anche il finale del primo tempo è infatti di marca empolese. Anjorin strappa un paio di volte in mezzo al campo, Fazzini si inserisce spesso e Caprile deve correre qualche altro rischio. Al riposo si va sullo 0-0, un risultato che però sta più stretto alla squadra di D’Aversa che a quella del suo amico Conte. Nella ripresa la musica cambia presto. Conte vara un più canonico 4-3-3 e i suoi acquistano fiducia, avanzando il baricentro. Di grosse occasioni però non ne arrivano: gli azzurri faticano a creare occasioni e quindi l’allenatore opta per un cambio inaspettato. Fuori Lukaku, dentro Simeone. Passano pochi secondi e l’argentino impatta subito. È il 62’ quando Di Lorenzo va a riconquistare un pallone destinato a finire fuori, lo mette al centro per l’ex Genoa che trova la respinta degli avversari. Sulla sfera vagante però arriva Politano il cui piede viene pestato.I partenopei si sciolgono e vanno vicini al raddoppio con McTominay e Gimour ma i padroni di casa non mollano e restano in gara fino alla fine. La squadra di Conte però è brava ad “addormentare” la gara e condurre la nave in porto.

Vasquez; Goglichidze (79’ Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (79’ Haas), Grassi (74’ Solbakken), Fazzini (79’ Ekong), Pezzella; Esposito, Colombo (85' Konate).D'AversaCaprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (60' Olivera); Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano (85' Mazzocchi), Kvaratskhelia (76’ Neres); Lukaku (60' Simeone).ConteKvaratskheliaAbissoGrassi, Anguissa, Di Lorenzo, Haas- Prima McTominay, poi Gilmour: due tentativi scozzesi in pochi minuti per il NapoliIntuizione di Di Lorenzo che salva un pallone destinato a uscire, lo serve a Simeone che calcia ma sulla respinta il più lesto è Politano. Arpionato in area, cade ed è rigore- Lo realizza Kvaratskhelia, vantaggio NapoliDoppia occasione in pochi minuti per Fazzini. Sulla prima è bravo Buongiorno ad opporsi, sulla seconda sbaglia l'ultimo controlloPalla persa del Napoli, Anjorin verticalizza ma Spinazzola chiude su ColomboAncora Esposito al tiro e ancora Caprile a sporcarsi i guanti

Si desta il Napoli. Calcio d'angolo, stacco di Buongiorno e Ismajli salva sulla lineaMeglio l'Empoli in questo inizio di partita. I toscani fanno la partita e impensieriscono Caprile. Prima un tiro da posizione defilata di Esposito, poi un tentativo di Pezzella. Su entrambi buona la risposta del portiere