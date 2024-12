Serie A - Anticipo 16esima giornata di campionato(calcio d'inizio alle ore 20:45)LE FORMAZIONI UFFICIALIEMPOLI (3-4-2-1): Vasquez: Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa.TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh. All. Vanoli.è l'anticipo che apre la sedicesima giornata di campionato in, la quartultima nel girone d'andata. Reduci dalla vittoria per 4-1 a Verona, i padroni di casa si presentano a questa sfida al decimo posto in classifica con 19 punti, 3 in più degli ospiti, subito dietro a quota 16 come la Roma dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Genoa. I granata non vincono dall'1-0 al Como dello scorso 25 ottobre. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione lo scorso 24 settembre, quando l'Empoli ha vinto 2-1 a Torino in Coppa Italia.

, che si aggiunge agli altri indisponibili Fazzini, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski e Haas oltre agli ex granata Sazonov e Pellegri., ma deve ancora fare a meno degli infortunati Savva, Ilkhan, Schuurs e Zapata.Arbitra Bonacina, assistito da Preti e Ceccon con La Penna quarto uomo, Pezzuto e Meraviglia al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Cacace da una parte, Coco e l'ex di turno Walukiewicz dall'altra. Nella prossima giornata sabato 21 dicembre alle ore 15alle ore 18 di domenica 22 dicembre.