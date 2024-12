Getty Images

Empoli, il ds Gemmi: "Ismajli? Continuiamo a non parlarne. Ci confronteremo con lui a gennaio"

8 minuti fa



Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato a Sky Sport prima dell'anticipo che vede i toscani misurarsi col Torino. Ecco le sue parole con riferimento soprattutto al mercato e al profilo di Ismajli.



NOME CALDO - "Continuiamo a parlarne poco, è meglio... Come tutti i mercati, quando iniziano ci sono varie possibilità. Noi come sempre ci confronteremo col mister, cercheremo di capire le dinamiche e prenderemo le nostre decisioni. Lui è un grande professionista, ci stiamo parlando, ma i tempi li decide il mercato stesso".



IL PROFILO - Ardian Ismajli, albanese classe 1996, è un pilastro della formazione di D'Aversa: ha giocato 15 gare in Serie A per 1413'. Ha un contratto in scadenza in estate e attirato l'interesse di molte squadre, Juventus in primis con i bianconeri che cercano un rinforzo difensivo già a gennaio