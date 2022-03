La storia finale di questo campionando ancora dev’essere scritta, ma è evidente che,. A dirlo sono prima di tutti i numeri:. Ad oggi solamente il Venezia ha fatto peggio (i lagunari però devono recuperare una partita) ma, quasi incredibilmente,(ultima giornata da tre punti è stata il 12 dicembre a Napoli),. Salernitana, Genoa, Venezia e anche Cagliari infatti non hanno trovato quella continuità che ha permesso loro di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, anche se va sottolineato come le due squadre rossoblù abbiano decisamente cambiato passo nel girone di ritorno (15 i sardi, 11 i liguri).. Soprattutto perché i toscani nella prima parte di stagione hanno strappato anche risultati clamorosi anche per episodi fortunati (le vittorie su Juventus, Fiorentina e quella sul Napoli che però è arrivata più avanti rispetto al periodo preso in esame) che sicuramente non si sono ripetuti nel 2022.Adesso si entra nella fase decisiva del campionato, ed è evidente che, seppur le squadre dei bassifondi non diano la sensazione di poter recuperare,. Come ha ammesso anche il tecnico, la disabitudine a vincere sta creando complessi psicologici nella mente dei suoi calciatori,. Su questo aspetto incide sicuramente una condizione fisica drasticamente calata rispetto alla prima parte di stagione, a cui inevitabilmente si aggiunge. Per preoccuparsi è ancora presto, visto che l’Empoli conserva ancora 11 punti di vantaggio dal 18° posto,e per sentirsi al sicuro ancora non è il momento., perchè oltre al derby di domenica, che fa un po’ storia a sè, ci saranno le sfide a Inter, Milan e Napoli in lotta per lo scudetto, e all’Atalanta, all’ultima giornata, che invece spera in un posto in Champions. Nel percorso azzurro figurano però anche due sfide che potenzialmente potrebbero definitivamente chiudere il discorso salvezza, una su tutte:, in lotta per salvare la categoria ma proprio come gli azzurri forte di un buon margine sulle inseguitrici. Poi ci sarebbe anche lo scontro con la Salernitana, in programma in casa alla penultima di campionato,. Di importanza cruciale invece la partita con lo Spezia: vincerla (ma forse anche non perderla), significherebbe iniziare a scrivereil nome dell’Empoli tra le iscritte al campionato di Serie A 2022/20203.