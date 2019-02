Ciccio Caputo trai re dei bomber d’Italia. Meglio di Icardi, Mertens e Dzeko. Per chi lo aveva visto giocare e dominare la scorsa stagione, non c’erano dubbi sul fatto che l’attaccante abruzzese arrivasse in doppia cifra al termine di questa stagione. Ma sul fatto che ci riuscisse già a febbraio, probabilmente non ci avrebbe scommesso nessuno. Erano tre anni che un attaccante dell’Empoli non toccava quota dieci reti in campionato: l’ultima volta era stato Massimo Maccarone, che nel 2016, con in panchina Marco Giampaolo, chiuse la stagione con 13 centri. Quell’Empoli giocava un gran calcio, aveva interpreti di grande qualità come Paredes, Zielinski, Tonelli, Mario Rui, Saponara e si salvò con largo anticipo. Oggi, invece, nonostante un bomber capace di segnare 11 gol in 22 presenze, la salvezza è ancora tutta da conquistare. Rispetto a due anni fa, infatti, la situazione dal punto di vista statistico si è completamente ribaltata. La formazione allora allenata da Martusciello aveva grosse lacune dal punto di vista offensivo, tant’è che chiuse la stagione con soli 29 reti all’attivo, ma pur prendendo parecchi imbarcate e 61 gol totali incassati, riuscì in ben 10 occasioni a mantenere la porta imbattuta. L’Empoli di oggi, invece, è una squadra che segnata tanto (27 gol, la migliore delle ultime 8 della classifica), ma subisce troppo: 44 gol subiti, la media di due a partita. Nessuno ha fatto peggio, neanche il Frosinone. Ecco, iniziare ogni gara con il punteggio virtuale di 2-0 per gli avversari, significa essere condannati alla retrocessione.

Da questo punto di vista con l’arrivo di Iachini ci si aspettava un cambio di rotta, oltre che qualche importante rinforzo dal mercato. Purtroppo però non è successa nessuna delle due cose. Pur affrontando tre squadre sicuramente dello stesso livello, in questo avvio di 2019 l’Empoli ha incassato 7 reti e portato a casa 2 soli punti; il tecnico marchigiano non sembra poi intenzionato a cambiare assetto difensivo e in queste 3 gare ha continuato a puntare sulla difesa a tre, ricevendo chiare risposte: gli interpreti non sono adatti al ruolo, nè per caratteristiche nè per qualità, e tutti e tre hanno commesso errori grossolani che sono costati punti importanti. Nell’ultimo giorno di mercato l’Empoli ha chiuso diverse operazioni, ma sinceramente nessuna, eccezion fatta per Farias dal Cagliari che rappresenta una buona alternativa offensiva, sembra poter aggiungere qualcosa all’undici titolare a disposizione di Iachini. Anzi, a dirla tutta, la cessione di Zajc costituisce una perdita non di poco conto. L’Empoli ha fallito tre chance importanti per allungare e per i toscani adesso inizierà un ciclo di partite fuori portata. Lazio, Sassuolo in casa, Milan, Parma in casa e Roma, prima di affrontare il Frosinone nel decisivo scontro salvezza al Castellani. Per sperare nella salvezza sarebbe fondamentale raccogliere qualche punto in queste sfide, ma ad oggi, parlando francamente, la squadra non sembra avere la forza per riuscirci.