Empoli-Chievo Verona 2-2

Provedel 6: incolpevole sui gol, non ha altre occasioni per mettersi in mostra.

Veseli 5: non ha colpe evidenti sui gol, ma si dimostra poco sicuro in diverse circostanze.

Silvestre 5: devia goffamente la palla che finisce sui piedi di Stepinksi per il momentaneo 0-2

Rasmussen 4,5: con un errore elementare manda in porta il Chievo per la rete che sblocca il risultato. Rischia un’altra frittata nella ripresa.

Di Lorenzo 6,5: spinge molto sulla fascia e da una sua discesa nasce la rete che accorcia le distanze a fine primo tempo.

Krunic 6: parte bene, con un paio di accelerazioni che impensieriscono i difensori del Chievo. Poi, come di consueto, si spegne per lunghi tratti. Risulta prezioso nella ripresa nelle ripartenze.

(Dal 38’ s.t. Mchedlidze sv)

Bennacer 5,5: meno preciso del solito, non riesce a far girare palla con la consueta efficacia.

Traore 5,5: diversi spunti da campione, pecca però nel passaggio successivo, sbagliando facili appoggi o i tempi della conclusione a rete.

Pasqual 5,5: in difesa soffre il giusto, ma è non incisivo come sempre con i suoi traversoni dalla fascia.

Caputo 7: di fatto si vede per la prima volta nel recupero del primo tempo, quando mette in porta il pallone che accorcia le distanze. È freddissimo anche nella ripresa, quando sfrutta lo svarione difensivo del Chievo per depositare in rete il fondamentale punto del 2-2

Farias 6: positivo l’esordio del brasiliano, che mostra buona tecnica e capacità di duettare con i compagni.

(Dal 13’ s.t. Oberlin 6: gira un po’ a vuoto - ha fatto un solo allenamento con i nuovi compagni - ma dimostra di avere buoni spunti e una discreta tecnica. Innesto prezioso).

All. Iachini 5,5: nonostante gli errori e 5 gol subiti in due gare, il mister degli azzurri continua a puntare sulla difesa a 3 e sui soliti interpreti, oggi tutti e tre insufficienti. A salvarlo stavolta ci ha pensato bomber Caputo, ma 2 punti in queste tre gare rappresentano un bottino assai magro.